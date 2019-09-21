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Данияр Кайсанов и Нургали Нургайыпулы стали пятыми на ЧМ по вольной борьбе

21 Сентября 2019 20:36
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Данияр Кайсанов и Нургали Нургайыпулы стали пятыми на ЧМ по вольной борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы Данияр Кайсанов и Нургали Нургайыпулы проиграли в схватке за третье место на чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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За награду в весовой категории до 74 килограммов Кайсанов боролся с французом Зелимханом Хаджиевым. В напряженной схватке, в которой явного преимущества одного из спортсменов не было, победу одержал Хаджиев - 3:4. При этом для некоторых судейских решений был использован «челлендж», который запросила команда Франции.

Напомним, Кайсанов принес нашей команде олимпийскую лицензию. Нургали же в категории до 92 килограммов бился с грузином Ираклием Мцитури. Судьбу схватки решил всего один балл, который принес победу сопернику. Мцитури победил со счетом 2:2. Таким образом, наши борцы стали пятыми.

Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана


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Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт,
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