Данияр Кайсанов и Нургали Нургайыпулы стали пятыми на ЧМ по вольной борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы Данияр Кайсанов и Нургали Нургайыпулы проиграли в схватке за третье место на чемпионате мира по вольной борьбе в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

За награду в весовой категории до 74 килограммов Кайсанов боролся с французом Зелимханом Хаджиевым. В напряженной схватке, в которой явного преимущества одного из спортсменов не было, победу одержал Хаджиев - 3:4. При этом для некоторых судейских решений был использован «челлендж», который запросила команда Франции.

Напомним, Кайсанов принес нашей команде олимпийскую лицензию. Нургали же в категории до 92 килограммов бился с грузином Ираклием Мцитури. Судьбу схватки решил всего один балл, который принес победу сопернику. Мцитури победил со счетом 2:2. Таким образом, наши борцы стали пятыми.

Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана