Данияр Кадиров назначен вице-министром информации и общественного развития РК
Данияр Кадиров родился в 1975 году в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности ведущего специалиста департамента средств массовой информации Министерства культуры РК.
В 2000-2004 гг. занимал различные должности в структуре Министерства культуры РК. В 2004-2005 гг. — заместитель директора департамента молодежной политики; начальник управления молодежных и социальных программ МОН РК.
В 2005-2007 гг. — заместитель акима г. Степногорска. В 2007 году являлся заведующим сектором Отдела госконтроля и организационной работы Администрации Президента РК. В 2007-2013 гг. — советник-посланник посольства РК в Монголии.
В 2013-2015 гг. — советник-посланник посольства РК в Туркменистане.
В 2015-2019 гг. — исполнительный директор в ОЮЛ «Ассоциация операторов телерадиовещания РК».
С 2019 года по настоящее время являлся заместителем заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.