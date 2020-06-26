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Данияр Есин освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК

26 Июня 2020, 19:08
Данияр Есин освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Есин Данияр Нурашович освобождается от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Данияр Есин родился в 1981 году в Карагандинской области. Окончил Академию финансовой полиции РК, Казахстанско-российский университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 1998 году. В различные годы работал в Управлении по инвестициям и развитию города Астаны: занимал должности заместителя руководителя, руководителя. В 2016-2018 годы — руководитель Управления по делам религий города Астаны. С марта 2018 по июнь 2019 возглавлял Управление по делам общественного развития города Нур-Султана. В июне 2019 года был назначен вице-министром информации и общественного развития РК.


Фото: astana-akshamy.kz


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