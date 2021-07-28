Данияр Елеусинов выбрал соперника для боя за чемпионский титул

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Данияр Елеусинов высказался о фаворитах в своей весовой категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Больше всего нравится Джаром Эннис, в будущем хотел бы с ним побиться в чемпионском бою. У меня пока застой, я только-только начал делать правильные вещи, а у меня боев нет. Думаю, я был бы на таком же высоком уровне, был бы в рейтингах, нужно пару боев хороших провести с достойной оппозицией. Я не считаю, что я хуже, но нужно пару хороших боев, чтобы обо мне заговорили», — сказал Елеусинов.