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Данияр Елеусинов выбрал соперника для боя за чемпионский титул
28 Июля 2021 15:36
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Данияр Елеусинов высказался о фаворитах в своей весовой категории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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«Больше всего нравится Джаром Эннис, в будущем хотел бы с ним побиться в чемпионском бою. У меня пока застой, я только-только начал делать правильные вещи, а у меня боев нет. Думаю, я был бы на таком же высоком уровне, был бы в рейтингах, нужно пару боев хороших провести с достойной оппозицией. Я не считаю, что я хуже, но нужно пару хороших боев, чтобы обо мне заговорили», — сказал Елеусинов.
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