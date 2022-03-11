Данияр Елеусинов вошел в ТОП-15 рейтинга IBF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) выпустила обновленную версию рейтинга представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Боксеры из Казахстана заняли следующие позиции. Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы и Али Ахмедов сохранили соответственно четвертое и пятое места. Первые две позиции в данном весе вакантны, третий — россиянин Евгений Шведенко. Чемпионом мира IBF является мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес.

В среднем дивизионе, где чемпионский пояс принадлежит Геннадию Головкину, Мейирим Нурсултанов опустился с 13-й на 14-ю отметку. Первое место занимает Эскива Фалькао из Бразилии, вторая строчка вакантна, замыкает ТОП-3 немец Патрик Войцицки.

В полусредней категории Данияр Елеусинов вошел в рейтинг под 15-м номером. Наивысшую претендентскую позицию — третью — занимает американец Джарон Эннис. Чемпионский пояс IBF принадлежит другому представителю США Эрролу Спенсу.

Выступающий во втором полулегком весе Султан Заурбек остался 11-м. Чемпионом в этом дивизионе является японский спортсмен Кеничи Огава, первое место — у Шавката Рахимова из Таджикистана, за ним следуют британцы Зелфа Барретт и Джозеф Кордина.