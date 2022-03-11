Данияр Елеусинов вошел в ТОП-15 рейтинга IBF
Боксеры из Казахстана заняли следующие позиции. Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы и Али Ахмедов сохранили соответственно четвертое и пятое места. Первые две позиции в данном весе вакантны, третий — россиянин Евгений Шведенко. Чемпионом мира IBF является мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес.
В среднем дивизионе, где чемпионский пояс принадлежит Геннадию Головкину, Мейирим Нурсултанов опустился с 13-й на 14-ю отметку. Первое место занимает Эскива Фалькао из Бразилии, вторая строчка вакантна, замыкает ТОП-3 немец Патрик Войцицки.
В полусредней категории Данияр Елеусинов вошел в рейтинг под 15-м номером. Наивысшую претендентскую позицию — третью — занимает американец Джарон Эннис. Чемпионский пояс IBF принадлежит другому представителю США Эрролу Спенсу.
Выступающий во втором полулегком весе Султан Заурбек остался 11-м. Чемпионом в этом дивизионе является японский спортсмен Кеничи Огава, первое место — у Шавката Рахимова из Таджикистана, за ним следуют британцы Зелфа Барретт и Джозеф Кордина.