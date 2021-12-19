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Данияр Елеусинов вошел в историю после завоевания титула чемпиона мира

19 Декабря 2021 07:25
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Данияр Елеусинов вошел в историю после завоевания титула чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) одержал победу над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем (15-2, 4 КО) и вписал свое имя в историю отечественного бокса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Елеусинов стал пятым казахстанским боксером, который завоевал титул чемпиона мира в профи - по итогам боя с Леалем Данияр выиграл вакантный пояс IBO в полусреднем весе. Ранее чемпионами мира у Казахстана также становились Василий Жиров (38-3-1, 22 КО), Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), Жанат Жакиянов (27-2, 18 КО) и Бейбут Шуменов (18-2, 12 КО).

Из вышеперечисленных чемпионов мира действующим, помимо Данияра Елеусинова, является 39-летний Геннадий Головкин: он владеет поясами IBF и IBO в среднем весе, а ранее ему также принадлежали пояса WBA Super и WBC.



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#Спорт   #Елеусинов   #Бокс  
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