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    10:29, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    Данияр Елеусинов узнал дату своего следующего боя

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский проспект полусреднего веса Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО), вероятно, проведет свой следующий бой в середине апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ранее промоутер Данияра Эдди Хирн говорил о планах организовать казахстанцу поединок в андеркарде вечера бокса Деметриус Андраде (29-0, 18 KO) — Лиам Уильямс (23-2-1, 18 KO) в апреле. Теперь глава Matchroom Boxing уточнил ожидаемую дату предстоящего шоу — 17 апреля. Планируется, что событие пройдет в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США).

    Что касается соперника «Казахского грома», то имя его соперника пока неизвестно. По словам Хирна, они намерены подыскать его топового оппонента, даже если ради этого придется переплатить. Напомним, что в своем последнем на сегодняшний день бою, который прошел 27 ноября, Данияр нокатуировал во втором раунде экс-чемпиона мира, намибийца Джулиуса Индонго (23-3, 13 КО) и завоевал вакантный титул IBF Inter-Continental в полусредней категории.


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