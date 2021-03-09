Данияр Елеусинов улучшил положение в рейтинге IBF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) представила обновленную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы поднялся с пятой позиции на четвертую. Первые две строчки рейтинга вакантны, на третьем месте располагается россиянин Евгений Шведенко. Пояс чемпиона мира IBF в этой категории принадлежит Калебу Планту из США.

В средней категории, где чемпионом мира IBF является Геннадий Головкин, казахстанцы остались на прежних позициях: Мейирим Нурсултанов — девятый, Жанибек Алимханулы — 11-й, Канат Ислам — 14-й. Первые две строки рейтинга вакантны, третий — немец Патрик Войцицки.

Полусредневес Данияр Елеусинов улучшил свое положение с девятого места на восьмое. Чемпионом мира IBF в этом дивизионе является американец Эррол Спенс, а тройку лидеров составляют узбек Кудратилло Абдукахоров, еще один представитель США Шон Портер и россиянин Сергей Липинец.

Выступающий в первом полусреднем весе Батыр Джукембаев сохранил за собой восьмое место. Титул чемпиона мира принадлежит британцу Джошу Тэйлору, первые две позиции не заняты, а на третьей строчке располагается австралийский боксер Лиам Паро.