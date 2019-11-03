Данияр Елеусинов удивил заявлением о крутых соперниках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер Данияр Елеусинов оставил небольшой комментарий касательно своих оппонентов в профи, сообщает Sports.kz.

«Чем круче оппозиция, тем круче буду я», — написал Елеусинов на своей странице в Instagram.

Напомним, следующий бой Данияр должен провести 20 декабря на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Главным событием вечера станет выступление с участием американца Дэниела Джейкобса. Елеусинову предстоит десятираундовый поединок, соперник казахстанского боксера пока еще не известен.

В последний на данный момент раз «Казахский Гром» боксировал 13 сентября, когда нокаутировала на Madison Square Garden в Нью-Йорке не битого до этого американца Решарда Хикса.