Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:11
-
-
-
-
-
вчера 21:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 09:29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
01.11.2019 23:35
-
-
-
01.11.2019 22:37
-
-
Данияр Елеусинов удивил заявлением о крутых соперниках
3 Ноября 2019 10:31
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не знающий поражений казахстанский боксер Данияр Елеусинов оставил небольшой комментарий касательно своих оппонентов в профи, сообщает Sports.kz.
Новости по темеКогда покажут бой Данияра Елеусинова против непобежденного американца Стали известны дата и место следующего боя Данияра Елеусинова Отменен следующий бой Данияра Елеусинова
«Чем круче оппозиция, тем круче буду я», — написал Елеусинов на своей странице в Instagram.
Напомним, следующий бой Данияр должен провести 20 декабря на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Главным событием вечера станет выступление с участием американца Дэниела Джейкобса. Елеусинову предстоит десятираундовый поединок, соперник казахстанского боксера пока еще не известен.
В последний на данный момент раз «Казахский Гром» боксировал 13 сентября, когда нокаутировала на Madison Square Garden в Нью-Йорке не битого до этого американца Решарда Хикса.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Непобежденный казахстанец выиграл бой за титул WBC в андеркарде «Канело» — Ковалев
- Казахстанка Екатерина Быкова завоевала «золото» на турнире по тяжелой атлетике в Беларуси
- Небитый казахстанец Иса Акбербаев нокаутирован обидчиком Левита в бою за титул WBO
- «Сарыарка» обыграла «Металлург» в матче ВХЛ
- Каково положение «Барыса» в таблице КХЛ после поражения от ЦСКА
- «Барыс» всухую проиграл дома ЦСКА и уступил пятый подряд матч КХЛ
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047