Данияр Елеусинов: Суверенитет - священная мечта наших предков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион по боксу в Рио Данияр Елеусинов поздравил казахстанцев с 30-летием Независимости и пригласил их на предстоящее мероприятие по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Прошло 30 лет с тех пор, как мы стали независимым государством. Это наш главный актив. Символы - главное доказательство нашего суверенитета. На соревнованиях за рубежом мы гордо машем голубым флагом и поем гимн. Мы счастливы жить в независимой стране. Суверенитет до сих пор был большой причиной моего успеха, победы на Олимпийских играх. Для того, чтобы человек осуществил свою мечту, важно, чтобы страна была независимой», - сказал чемпион Олимпийских игр в Рио по боксу Данияр Елеусинов.

В заключение боксер подчеркнул, что предстоящий поединок будет посвящен 30-летию Независимости Казахстана.

«Мой бой состоится 18 декабря. Посвящаю этот вечер 30-летию нашей независимости. Суверенитет - священная мечта наших предков. Наша задача сегодня - сохранить эту независимость и передать ее будущим поколениям. Пусть в нашей стране будет мир, а наш народ - в безопасности! Поздравляю с 30-летием нашей независимости!» - сказал боксер.



