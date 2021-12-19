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Данияр Елеусинов стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBO

19 Декабря 2021 01:23
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Данияр Елеусинов стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) стал хедлайнером вечера профессионального бокса в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Он сразился с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем (15-1, 4 КО) за вакантный титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO. Этот поединок был запланирован на двенадцать раундов и неожиданно продлился всю отведенную дистанцию: Елеусинов победил единогласным решением судей.

Отметим, что Данияр считался явным фаворитом в этом поединке и большинство экспертов предрекали ему победу нокаутом. По ходу боя рефери трижды отсчитал Леалю нокдаун.


Таким образом, Данияр Елеусинов одержал одиннадцатую победу в профессиональной карьере и стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBO. Что касается его соперника, то Хуан Эрнан Леаль потерпел второе поражение на профи-ринге.



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