Данияр Елеусинов стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) стал хедлайнером вечера профессионального бокса в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он сразился с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем (15-1, 4 КО) за вакантный титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO. Этот поединок был запланирован на двенадцать раундов и неожиданно продлился всю отведенную дистанцию: Елеусинов победил единогласным решением судей.

Отметим, что Данияр считался явным фаворитом в этом поединке и большинство экспертов предрекали ему победу нокаутом. По ходу боя рефери трижды отсчитал Леалю нокдаун.





Таким образом, Данияр Елеусинов одержал одиннадцатую победу в профессиональной карьере и стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBO. Что касается его соперника, то Хуан Эрнан Леаль потерпел второе поражение на профи-ринге.



