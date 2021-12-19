-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:09
-
вчера 23:04
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Данияр Елеусинов стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBO
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) стал хедлайнером вечера профессионального бокса в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Он сразился с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем (15-1, 4 КО) за вакантный титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO. Этот поединок был запланирован на двенадцать раундов и неожиданно продлился всю отведенную дистанцию: Елеусинов победил единогласным решением судей.
Отметим, что Данияр считался явным фаворитом в этом поединке и большинство экспертов предрекали ему победу нокаутом. По ходу боя рефери трижды отсчитал Леалю нокдаун.
Таким образом, Данияр Елеусинов одержал одиннадцатую победу в профессиональной карьере и стал чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBO. Что касается его соперника, то Хуан Эрнан Леаль потерпел второе поражение на профи-ринге.
- Казахстанский супертяж-нокаутер после победы в Нур-Султане проведет бой в США
- Иван Дычко в первом раунде нокаутировал известного российского супертяжа с 36 победами
- Тяжелым нокаутом закончился бой двух казахстанских боксеров за титул чемпиона
- Нокаутом за 45 секунд завершился бой Жанкоша Турарова в Нур-Султане
- Даурен Елеусинов одержал победу нокаутом
- Казахстанская боксерша дебютировала с победы в профи
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана