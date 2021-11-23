Данияр Елеусинов сразится с «Сумасшедшим» мексиканцем за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен соперник казахстанского полусредневеса Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) на бой 18 декабря в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации менеджера «Казахского грома» Зии Алиева, им станет мексиканский боксер Данте Хардон (34-7, 25 КО) по прозвищу «Сумасшедший». На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии IBO в полусредней категории.

В своем последнем на сегодняшний день бою, который прошел в Великобритании 27 августа, Хардон совершил апсет, нокаутировав местного фаворита Энтони Томлинсона (13-1, 7 КО) и завоевав вакантный титул чемпиона IBO Inter-Continental в полусреднем весе.Что касается Елеусинова, то он боксировал в ноябре 2020 года в США — досрочно победил бывшего чемпиона мира Джулиуса Индонго (23-4, 12 КО), взяв титул IBF Inter-Continental.



