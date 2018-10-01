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Данияр Елеусинов сделал заявление перед боем в США
19 Октября 2018 10:22 147
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский проспект полусреднего веса Данияр Елеусинов(3-0? 1 КО) объяснил, почему фанаты бокса должны следить за его поединками на профессиональном ринге, сообщает Sports.kz.
Новости по темеЧетвертый бой Данияра Елеусинова покажут в прямом эфире Елеусинов проведет еще два боя до конца года
В ближайшие выходные отечественный боксер проведет свой второй бой в США - в Бостоне (штат Массачусетс) он встретится с местным спортсменом Мэттом Доэрти (8-5-1, 4 КО). После этого 24 ноября Елеусинов планирует вернуться на ринг в Монако.
«Я думаю, болельщики должны болеть за меня из-за того, что я люблю показывать красивый бокс. Любителям красивого бокса - добро пожаловать!» - сказал Елеусинов.
Ключевые слова: Спорт,
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