Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Данияр Елеусинов сделал заявление о завершении карьеры
10 Августа 2022 20:53

Данияр Елеусинов сделал заявление о завершении карьеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) прокомментировал возможное завершение карьеры в ближайшем будущем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Мне не очень нравится бокс, я просто люблю побеждать. Мне нужен промоутер, мне нужно драться. Если этого не произойдет до конца года, мне придется завершить карьеру. Я слишком хорош, чтобы быть «оппонентом» для промоутера, я доказал это. Я заслуживаю промоутера, который верит в меня и готов бороться за меня», — считает Елеусинов.

Свой последний бой Данияр Елеусинов провел в декабре: он победил единогласным решением судей аргентинского боксера Хуана Эрнана Леаля (15-3, 4 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO. С тех пор казахстанец на ринг не выходил.





Фото: sports.kz

Новости по теме
Теннисистка Гозаль Айнитдинова успешно стартовала на турнире в Усть-Каменогорске
Казахстанский подросток-спидкубер выпустил книгу о больших возможностях маленькой головоломки
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по спидкубингу
Читайте также
Теннисистка Гозаль Айнитдинова успешно стартовала на турнире в Усть-Каменогорске
Казахстанский подросток-спидкубер выпустил книгу о больших возможностях маленькой головоломки
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по спидкубингу
Ответный матч Лиги конференций «Кызыл-Жар» - АПОЭЛ состоится в Нур-Султане
Более 720 мальчишек Тараза сыграли в чемпионате города по футболу
Михаил Кукушкин вышел во второй круг теннисного турнира в Чикаго
Команда РК по таеквондо завоевала первую медаль на Играх исламской солидарности
Геннадий Головкин возглавил рейтинг лучших средневесов по версии ESPN
Популярное
1 Выращиванием петуний занимаются 150 дворов в селе СКО
2 Досудебное расследование прекратили в отношении экс-начальника миграционной службы ДП Атырауской области
3 Бойцы Нацгвардии спасли тонущего мужчину в Нур-Султане
4 Поиски пропавшей девочки в Костанае ведутся с помощью мотодельтаплана
5 Соглашение о сокращении потребления российского газа вступило в силу в ЕС

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив