10 Августа 2022 20:53

Данияр Елеусинов сделал заявление о завершении карьеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) прокомментировал возможное завершение карьеры в ближайшем будущем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Мне не очень нравится бокс, я просто люблю побеждать. Мне нужен промоутер, мне нужно драться. Если этого не произойдет до конца года, мне придется завершить карьеру. Я слишком хорош, чтобы быть «оппонентом» для промоутера, я доказал это. Я заслуживаю промоутера, который верит в меня и готов бороться за меня», — считает Елеусинов.

Свой последний бой Данияр Елеусинов провел в декабре: он победил единогласным решением судей аргентинского боксера Хуана Эрнана Леаля (15-3, 4 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO. С тех пор казахстанец на ринг не выходил.













Фото: sports.kz