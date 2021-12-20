Данияр Елеусинов сделал первое заявление после завоевания титула чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) прокомментировал свою победу в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Вечер бокса, посвященный 30-летию нашей Независимости, завершился... Спасибо за поддержку! Следующая цель — завоевать остальные пояса...», — написал Елеусинов на своей странице в Instagram.

Напомним, 18 декабря в главном поединке вечера Данияр Елеусинов победил по итогам 12-ти раундов аргентинца Хуана Эрнана Леаля (15-2, 4 КО) единогласным решением судей и забрал вакантный титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе.