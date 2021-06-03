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    05:00, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Данияр Елеусинов разорвал контракт с промоутером Головкина и нацелился на пояс чемпиона мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро и проспект полусреднего веса (до 66.7 кг), 30-летний казахстанец Данияр Елеусинов (10-0-0, 6 KO) больше не выступает под эгидой британского промоутера Эдди Хирна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Как сообщает Worldboxingnews.net, Данияр остался недоволен работой с компанией Хирна и отсутствием больших боев. Разрыв отношений с Matchroom позволит ему нацелиться на пояс чемпиона мира.

    Британский промоутер продолжает сотрудничать с другим казахстанцем — легендой среднего веса Геннадием Головкиным.

    Елеусинов в конце прошлого года завоевал вакантный пояс чемпиона IBF Inter-Continental в полусреднем весе, нокаутировав боксера из Намибии Джулиуса Индонго (23-3, 12 КО).


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