Данияр Елеусинов разорвал контракт с промоутером Головкина и нацелился на пояс чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро и проспект полусреднего веса (до 66.7 кг), 30-летний казахстанец Данияр Елеусинов (10-0-0, 6 KO) больше не выступает под эгидой британского промоутера Эдди Хирна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщает Worldboxingnews.net, Данияр остался недоволен работой с компанией Хирна и отсутствием больших боев. Разрыв отношений с Matchroom позволит ему нацелиться на пояс чемпиона мира.

Британский промоутер продолжает сотрудничать с другим казахстанцем — легендой среднего веса Геннадием Головкиным.

Елеусинов в конце прошлого года завоевал вакантный пояс чемпиона IBF Inter-Continental в полусреднем весе, нокаутировав боксера из Намибии Джулиуса Индонго (23-3, 12 КО).