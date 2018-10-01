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Данияр Елеусинов рассказал о будущих больших боях
21 Октября 2018 09:28 126
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский полусредневес Данияр Елеусинов (4-0, 2 КО) признался, что ему нужно улучшать свой бокс и в предстоящих боях демонстрировать весь свой арсенал навыков, сообщает Sports.kz.
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«В любителях я работал на дистанции, потому что там бои на очки. В профессиональном же боксе Джон Дэвид Джексон учит меня работать на ближней и средней дистанции. В любом случае, мне нужно работать, потому что рано или поздно в больших боях мне придется показывать всё, что я умею», - сказал Елеусинов.
Сегодня Данияр одержал четвертую победу на профи-ринге: уже в первом раунде он «удосрочил» американского боксера Мэтта Доэрти (8-6-1, 4 КО). Свой следующий бой казахстанец проведет 24 ноября в Монте-Карло (Монако).
Ключевые слова: Спорт,
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