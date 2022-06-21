Данияр Елеусинов проведет следующий бой в Техасе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны подробности боя казахстанского боксера, чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе Данияра Елеусинова и украинца Ивана Голуба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Нетитульная встреча в полусреднем весе состоится 25 июня в Сан-Антонио, штат Техас. Бой примет арена Tech Port Arena.

31-летний Данияр Елеусинов на Олимпиаде-2016 завоевал «золото». В профессиональной карьере выиграл 11 боев, пять - нокаутом. В последний раз представитель Казахстана выходил на ринг в декабре 2021 года, одолев аргентинца Хуана Эрнана Леаля.

33-летний Иван Голуб провел на ринге 21 поединок, одержал 20 побед, 15 из них - нокаутом. В августе прошлого года он победил американца Эрика Уолкера, завоевав чемпионский пояс по версии USBA. Единственное поражение украинец потерпел от Джамонтея Кларка из США в 2017 году.