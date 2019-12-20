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Данияр Елеусинов прошел взвешивание перед боем с экс-чемпионом WBC

20 Декабря 2019 02:41
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Данияр Елеусинов прошел взвешивание перед боем с экс-чемпионом WBC

ФИНИКС. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (8-0, 4 КО) и американец Алан Санчес (20-4-1, 10 КО) прошли обязательную процедуру взвешивания накануне боя.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Елеусинов показал на весах 147,8 фунта (67,04 килограмма), Санчес — 147,9 фунта (67,08 килограмма). Лимит для полусреднего веса составляет 147 фунтов (66,68 килограмма), но для нетитульных боев допускается небольшой перевес.

Напомним, бой Елеусинов — Санчес состоится утром в субботу, 21 декабря, в Финиксе (штат Аризона, США). Соперник казахстанца, помимо 20 побед в профи, может похвастаться тем, что он был чемпионом WBC Continental Americas в полусреднем весе. Также он претендовал на чемпионский пояс WBA International, но тот поединок проиграл.

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Ключевые слова: Спорт,
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