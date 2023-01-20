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Данияр Елеусинов приступил к тренировкам в США

20 Января 2023, 14:47
Данияр Елеусинов приступил к тренировкам в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) возобновил тренировочный процесс в США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

У себя в Instagram Stories Данияр опубликовал видео, на котором он бьет тяжелый мешок в спортзале в Майами, штат Флорида. В Штатах «Казахский гром» находится с конца прошлого года.

Свой последний на сегодняшний день бой Данияр Елеусинов провел в декабре 2021 года, победив в Астане единогласным решением судей аргентинца Хуана Эрнана Леаля (15-3, 4 КО) и завоевав вакантный титул чемпиона мира IBO в полусреднем дивизионе. Однако не так давно казахстанец был лишен титула по причине низкой активности. Дата его возвращения на ринг пока не объявлена.


Фото: sports.kz


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