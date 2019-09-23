Данияр Елеусинов порадовал новостями о своем следующем бое в профи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (8-0, 4 КО) анонсировал свое возвращение на ринг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Хорошие новости для тех, кто с нетерпением ждет моего боя, впереди», — сообщил Данияр на своей странице в Instagram.

Стоит понимать, что в скором времени Д. Елеусинов объявит подробности.

Напомним, последний на сегодня поединок Елеусинов провел 14 сентября. Казахстанец победил американца Решарда Хикса (12-1-1, 6 КО). Бой состоялся в Нью-Йорке на малой арене Madison Square Garden и завершился уже в первом раунде — Данияр отправил своего оппонента в нокаут, а перед этим — в нокдаун.

Победа позволила Д. Елеусинову подняться в рейтинге BoxRec в полусреднем весе на 152-ое место.



