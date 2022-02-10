Данияр Елеусинов попал в ТОП-5 непобежденных проспектов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автор Твиттера сайта AsianBoxing.info считает, что, в отличие от среднего веса, в полусреднем продолжает появляться много талантливых боксеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В их числе и казахстанец Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО). Также в список попали американские боксеры Вирджил Ортис-младший (18-0, 18 КО), Джарон Эннис (28-0, 26 КО), литовец Эймантас Станионис (13-0, 9 КО) и россиянин Александр Беспутин (15-0, 11 КО).
«В полусреднем дивизионе появляются свежие претенденты: Ортис, Эннис, Станионис, Беспутин, Елеусинов», - пишет Asian Boxing.
Напомним, в декабре Данияр Елеусинов победил единогласным решением судей аргентинца Хуана Эрнана Леаля (15-2, 4 КО) и завоевал вакантный титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO.
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