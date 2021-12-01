Данияр Елеусинов получил нового соперника на бой за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У казахстанского боксера Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) сменился соперник по следующему поединку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По информации сайта Boxrec.com, новым оппонентом Елеусинова станет аргентинец Хуан Эрнан Леаль (15-1, 4 КО). Бой будет рассчитан на двенадцать раундов, а на кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO.

Напомним, изначально Данияр Елеусинов должен был драться с мексиканским боксером Данте Хардоном (34-7, 25 КО), однако он во время спарринга сломал руку. Бой Елеусинов — Леаль состоится 18 декабря в Нур-Султане. В последний раз Данияр выходил на ринг год назад — в ноябре 2020-го он нокаутировал во втором раунде Джулиуса Индонго (23-4, 12 КО



