Данияр Елеусинов получил нового соперника на бой за титул чемпиона мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - У казахстанского боксера Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) сменился соперник по следующему поединку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
По информации сайта Boxrec.com, новым оппонентом Елеусинова станет аргентинец Хуан Эрнан Леаль (15-1, 4 КО). Бой будет рассчитан на двенадцать раундов, а на кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO.
Напомним, изначально Данияр Елеусинов должен был драться с мексиканским боксером Данте Хардоном (34-7, 25 КО), однако он во время спарринга сломал руку. Бой Елеусинов — Леаль состоится 18 декабря в Нур-Султане. В последний раз Данияр выходил на ринг год назад — в ноябре 2020-го он нокаутировал во втором раунде Джулиуса Индонго (23-4, 12 КО
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