Данияр Елеусинов поблагодарил казахстанцев за поддержку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня прошла пресс-конференция, посвященная международному вечеру бокса к 30-летию Независимости Казахстана. Отметим, что любители бокса и сами боксеры встретятся во Дворце единоборств Jekpe Jek имени Жаксылыка Ушкемпирова в городе Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечалось ранее, главное событие турнира – это титульный бой Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) против именитого аргентинца Хуана Эрнан Леала (15-1, 4 КО) за звание чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе.

В соглавном бою вечера выступит тяжеловес нокаутер Иван Дычко (10-0, 10 КО), а его соперником будет опытный россиянин Александр Устинов (36-5-1, 27 КО).

Аргентинец Хуан Леал поздравил казахстанцев с юбилейной датой – Днем Независимости.

«Благодарен за организацию боя, за ваше гостеприимство и теплый прием, за возможность побороться за титул Чемпиона мира», - отметил Хуан Леал.

С речью также выступил казахстанский боксер-профессионал Данияр Елеусинов.

«Во-первых, хочу искренне поздравить всех казахстанцев с 30-летием Независимости. В честь этой важной даты сегодня проводится турнир. Хочу поблагодарить вас за поддержку. Очень надеюсь, что все пройдет на высшем уровне. Хочу пожелать удачи боксерам, которые сегодня выйдут на ринг. Думаю, бой будет интересным для болельщиков. Поэтому хочу пригласить вас на арену», - сказал Данияр Елеусинов.

В этот день на ринг выйдут и другие известные казахстанские боксеры, такие как Жанкош Тураров, Даурен Елеусинов, Даулет Даукенов, Айдар Шарибаев и Ангелина Лукас. Также в рамках этого вечера бокса впервые за 20 лет будет разыгран пояс чемпиона Казахстана в весе 55,3 килограмма между Ержаном Залиловым и Искандером Харсаном.

«В первую очередь, хочу поздравить всех с 30-летием Независимости Казахстана. Это огромное событие. Это символ могущества и свободы нашей родины. Хочу пожелать каждому казахстанцу мира, тепла и взаимопонимания. Очень хочу, чтобы страна развивалась, больше людей занималось спортом. Всем девушкам, которые занимаются мужскими видами спорта, не терять свою женственность, так как мы - будущие мамы. Желаю победу всем боксерам. У меня есть свои планы на бой. В любительском боксе за 12 лет набралась огромного опыта. Думаю, что мой любительский опыт поможет стать абсолютной чемпионкой мира в профессиональном боксе», - сказала Ангелина Лукас.

Телеканал «Хабар» покажет вечер бокса в прямом эфире.