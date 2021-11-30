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Данияр Елеусинов остался без соперника

30 Ноября 2021 03:00
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Данияр Елеусинов остался без соперника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мексиканец Данте Хардон (41-7, 25 КО) выбыл из поединка за титул чемпиона мира по версии IBO в полусреднем весе против казахстанского боксера Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Причина — травма. Хардон сломал руку во время спарринга. Врачи запретили ему драться.

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