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    07:46, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Данияр Елеусинов опустился в рейтинге IBF

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) потерял одну позицию в обновленном рейтинге Международной боксерской федерации (IBF), сообщает Sports.kz.

    В полусреднем весе Елеусинов опустился с 8-го места на 9-е. Отметим, что Данияр не проводил боев с ноября прошлого года, когда нокаутировал намибийца Джулиуса Индонго (23-3, 12 КО). Та победа принесла казахстанцу вакантный чемпионский пояс IBF Inter-Continental.

    Ожидается, что следующим соперником Данияра Елеусинова станет российский боксер Давид Аванесян (27-3-1, 15 КО), однако команда россиянина также рассматривает и другие кандидатуры.


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