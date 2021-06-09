Данияр Елеусинов опустился в рейтинге IBF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) потерял одну позицию в обновленном рейтинге Международной боксерской федерации (IBF), сообщает Sports.kz.

В полусреднем весе Елеусинов опустился с 8-го места на 9-е. Отметим, что Данияр не проводил боев с ноября прошлого года, когда нокаутировал намибийца Джулиуса Индонго (23-3, 12 КО). Та победа принесла казахстанцу вакантный чемпионский пояс IBF Inter-Continental.

Ожидается, что следующим соперником Данияра Елеусинова станет российский боксер Давид Аванесян (27-3-1, 15 КО), однако команда россиянина также рассматривает и другие кандидатуры.