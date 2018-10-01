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Данияр Елеусинов назвал свой секрет успеха
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (3-0, 1 КО) принял участие в пресс-конференции в Бостоне в преддверии своего боя против американца Мэтта Доэрти (8-5-1, 4 КО), сообщает Sports.kz.
«Мне нравится Бостон - это хороший город, здесь приятные люди. Драться здесь - честь для меня. Я хочу больше драться в Америке, потому что США - это «Мекка бокса». [О своем тренере] Джон Дэвид Джексон - тренер, который делал чемпионов, да и сам он был чемпионом. При нем я значительно улучшил свой бокс. Он знает, что делает», - сказал Елеусинов.
Бой Данияра Елеусинова состоится на арене TD Garden в Бостоне (штат Массачусетс, США) утром 21 октября. В Казахстане прямая трансляция будет доступна на телеканале «Хабар». Начало в 06:00 по астанинскому времени.
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