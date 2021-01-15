Данияр Елеусинов назвал свой лучший бой на профи-ринге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский проспект полусредней весовой категории Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) рассказал о своем лучшем на сегодняшний день бою в профессиональной карьере, сообщает Sports.kz.

«Я считаю, что моим лучшим поединком был последний бой [с Джулиусом Индонго]. Он двукратный экс-чемпион мира, который участвовал в четырех титульных боях. Он опытный и опасный боксер, несмотря на возраст», — сказал Елеусинов в интервью телеканалу Qazsport.

Напомним, Данияр Елеусинов в ноябре 2020 года нокаутировал намибийского экс-чемпиона мира Джулиуса Индонго (23-3, 12 КО) и завоевал вакантный пояс IBF Inter-Continental.