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Данияр Елеусинов назвал свой лучший бой на профи-ринге
15 Января 2021 08:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский проспект полусредней весовой категории Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) рассказал о своем лучшем на сегодняшний день бою в профессиональной карьере, сообщает Sports.kz.
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«Я считаю, что моим лучшим поединком был последний бой [с Джулиусом Индонго]. Он двукратный экс-чемпион мира, который участвовал в четырех титульных боях. Он опытный и опасный боксер, несмотря на возраст», — сказал Елеусинов в интервью телеканалу Qazsport.
Напомним, Данияр Елеусинов в ноябре 2020 года нокаутировал намибийского экс-чемпиона мира Джулиуса Индонго (23-3, 12 КО) и завоевал вакантный пояс IBF Inter-Continental.
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