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    08:33, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Данияр Елеусинов назвал причину ухода от промоутера Головкина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский проспект полусреднего веса Данияр Елеусинов объяснил причину прекращения сотрудничества с промоутером Эдди Хирном из Matchroom Boxing, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Менеджер боксера Элвис Креспо в беседе с журналистом Майком Коппинджером подтвердил, что контракт Данияра с Matchroom истек, и теперь олимпийский чемпион-2016 является свободным агентом.

    Как объяснил сам Елеусинов, он остался не вполне доволен работой с Хирном и стриминговым сервисом DAZN. В своем последнем на сегодняшний день бою казахстанец нокаутировал экс-чемпиона мира Джулиуса Индонго и завоевал титул IBF Inter-Continental в полусреднем дивизионе.
    «DAZN меня недооценивали. Я хочу провести еще три-четыре боя с боксерами уровня Индонго, у которых есть имя, а затем мы будем говорить о чемпионах в полусредней категории», — цитирует спортсмена Коппинджер.



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