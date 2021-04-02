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    21:41, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Данияр Елеусинов начал подготовку к возвращению на ринг

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, обладатель титула IBF Inter-Continental в полусреднем весе Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) начал предварительный этап подготовки к следующему бою. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В Instagram «Казахский гром» опубликовал фото со спарринга. Судя по всему, спортсмен пока поддерживает форму в родной стране. Ранее Данияр говорил, что его следующий поединок может состояться 8 мая в андеркарде боя Сауль «Канело» Альварес — Билли Джо Сондерс.
    В предыдущем поединке, который прошел 27 ноября в США, Данияр Елеусинов нокатуировал во втором раунде экс-чемпиона мира, намибийца Джулиуса Индонго (23-3, 13 КО).




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