Данияр Елеусинов начал подготовку к возвращению на ринг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, обладатель титула IBF Inter-Continental в полусреднем весе Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) начал предварительный этап подготовки к следующему бою. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В Instagram «Казахский гром» опубликовал фото со спарринга. Судя по всему, спортсмен пока поддерживает форму в родной стране. Ранее Данияр говорил, что его следующий поединок может состояться 8 мая в андеркарде боя Сауль «Канело» Альварес — Билли Джо Сондерс.

В предыдущем поединке, который прошел 27 ноября в США, Данияр Елеусинов нокатуировал во втором раунде экс-чемпиона мира, намибийца Джулиуса Индонго (23-3, 13 КО).





