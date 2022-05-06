6 Мая 2022 15:37

Данияр Елеусинов исключен из рейтинга IBF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала обновленную версию рейтинга представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором среднем весе Айдос Ербосынулы и Али Ахмедов сохранили четвертое и пятое места соответственно. Чемпионом мира является мексиканец Сауль «Канело» Альварес, первые две строчки вакантны, третье место — у россиянина Евгения Шведенко.

В среднем дивизионе, где чемпионский пояс принадлежит Геннадию Головкину, Мейирим Нурсултанов остался 14-м. Первое место рейтинга занимает бразилец Эскива Фалькао, на вторую позицию поднялся Майкл Зерафа из Австралии, третий — немец Патрик Войцицки.

В полусредней категории Данияр Елеусинов, занимавший 15-ю строчку, покинул табель о рангах.

Султан Заурбек сохранил 11-е место в рейтинга второго полулегкого веса. Чемпионский пояс в этой категории принадлежит японцу Кеничи Огаве, а топ-3 составляют Шавкат Рахимов (Таджикистан), Зелфа Барретт и Джозеф Кордина (оба — Великобритания).