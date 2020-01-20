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Данияр Елеусинов и Султан Заурбек впервые вошли в рейтинг WBC

20 Января 2020 09:25
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Данияр Елеусинов и Султан Заурбек впервые вошли в рейтинг WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), сообщает Sports.kz.

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Во втором среднем весе чемпион WBC International Silver Али Ахмедов остался на 14-й позиции, обладатель пояса WBC Asia Айдос Ербосынулы поднялся с 35-й на 24-ю строку.

Средневес Жанибек Алимханулы, владеющий поясом WBC Continental Americas, улучшил положение с 13-го до 10-го, чемпион USNBC Мейирим Нурсултанов, бывший 24-м, занял 20-е место.
В первой средней категории Канат Ислам по-прежнему занимает 21-ю строчку, чемпион мира WBC среди молодежи и чемпион Азии Садриддин Ахмедов отыграл две позиции и стал 23-м, Мадияр Ашкеев остался 40-м.
Полусредневес Нурсултан Жанабаев потерял две строчки — 32-й. Под 33-м номером в рейтинг дивизиона включен Данияр Елеусинов.
Чемпион WBA Continental Americas в первом полусреднем весе Батыр Джукембаев опустился с 11-го на 12-е место.
Виктор Коточигов, владеющий титулом WBC International в легком весе, в прошлой редакции рейтинга занимавший 20-ю позицию, ворвался в ТОП-15 и занял 13-ю строчку.
Во второй полулегкой категории чемпион WBC Youth Султан Заурбек вошел в ТОП-40 под 36-м номером.



фото: baikal24-sport.ru
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Ключевые слова: Спорт,
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