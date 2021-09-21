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    09:00, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Данияр Елеусинов и Иван Дычко выйдут на ринг на одном вечере бокса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Менеджер боксеров Данияра Елеусинова (10-0, 6 КО) и Ивана Дычко (10-0, 10 КО) Зия Алиев рассказал, что его клиенты выступят на одном вечере бокса, который пройдет в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «18 декабря в Казахстане я сделаю шоу на 30-летие Независимости Казахстана, промоутером буду я. Данияр будет мэйн-ивент, Иван будет ко-мэйн-ивент. Над остальным кардом я сейчас работаю», — сказал Алиев.
    Добавим, что Данияр Елеусинов и Иван Дычко также начнут сотрудничество с промоутерской компанией Triller Fight Club. Свой предыдущий бой Елеусинов провел в ноябре 2020 года — во втором раунде он нокаутировал Джулиуса Индонго (23-4, 12 КО). Дычко дрался в июле этого года и уже в первом раунде удосрочил россиянина Дениса Бахтова (39-19, 26 КО).




    Теги:
    Спорт Бокс Елеусинов
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