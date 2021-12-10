+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Данияр Елеусинов анонсировал бой за титул чемпиона мира

10 Декабря 2021 22:59
Поделиться:
Данияр Елеусинов анонсировал бой за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) анонсировал свой следующий бой за титул чемпиона мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Жалгас Жумагулов получил дисквалификацию после поражения нокаутом в UFC
Казахстанка стала четвертой на этапе кубка мира по фристайл-акробатике WBC анонсировал бой Фирузы Шариповой за «абсолют» Современный многофункциональный спортивный комплекс открылся в Жанаозене

18 декабря на вечере бокса в Нур-Султане «Казахский гром» сразится с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем (15-1, 4 КО). Бой будет рассчитан на двенадцать раундов, а на кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO.

Спортсмен опубликовал на своей странице в Instragam постер поединка и оставил эмодзи с флагами Казахстана, Аргентины и огнем.

Отметим, что изначально Данияр должен был драться с мексиканским боксером Данте Хардоном (34-7, 25 КО), однако он получил травму и снялся с поединка.



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Жалгас Жумагулов получил дисквалификацию после поражения нокаутом в UFC
Казахстанка стала четвертой на этапе кубка мира по фристайл-акробатике
WBC анонсировал бой Фирузы Шариповой за «абсолют»
Современный многофункциональный спортивный комплекс открылся в Жанаозене
Популярное
1 Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
2 Когда появится «омикрон» штамм, ответил главный санврач Алматы
3 Омикрон-штамм обнаружен в 57 странах мира – ВОЗ
4 Введут ли локдаун в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Алматы
5 Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
6 Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области
Читайте также
Жанбота Алдабергенова вышла в финал этапа Кубка мира по фристайл-акробатике
Жалгас Жумагулов получил дисквалификацию после поражения нокаутом в UFC
Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
Когда появится «омикрон» штамм, ответил главный санврач Алматы
Омикрон-штамм обнаружен в 57 странах мира – ВОЗ
Введут ли локдаун в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Алматы
Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив