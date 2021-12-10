Данияр Елеусинов анонсировал бой за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10-0, 6 КО) анонсировал свой следующий бой за титул чемпиона мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

18 декабря на вечере бокса в Нур-Султане «Казахский гром» сразится с аргентинцем Хуаном Эрнаном Леалем (15-1, 4 КО). Бой будет рассчитан на двенадцать раундов, а на кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBO.

Спортсмен опубликовал на своей странице в Instragam постер поединка и оставил эмодзи с флагами Казахстана, Аргентины и огнем.

Отметим, что изначально Данияр должен был драться с мексиканским боксером Данте Хардоном (34-7, 25 КО), однако он получил травму и снялся с поединка.



