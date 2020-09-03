Данияр Ашимбаев: Стратегическое планирование — важная часть президентского блока

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политолог Данияр Ашимбаев прокомментировал Послание Главы государства народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Вначале хотел бы отметить организационные вопросы, которые напрямую были обозначены Президентом. Во-первых, создание Агентства по стратегическому планированию и реформам с передачей ему Комитета по статистике МНЭ. Подобная структура впервые была создана в марте 1997 г. на базе аппарата Высшего экономического совета как Агентство по стратегическому планированию (АСП) и подчинялась Президенту. В октябре того же года она была переименована в Агентство по стратегическому планированию и реформам (АСПР или, как ее называли в народе, «аспирин») и передана в состав Правительства. В его ведение были переданы Комитет по ценовой и антимонопольной политике, Комитет по статистике и анализу, Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации. В мае следующего года МЭИТ «отжал» у АСПР антимонопольный комитет и часть функций по экономическому планированию. Через месяц АСПР был переведен в президентский блок, а статистика стала самостоятельным агентством. В октябре 1999 г. АСПР было преобразовано в АСП, его бессменный председатель Ержан Утембаев стал вице-премьером. АСП руководили затем Кайрат Келимбетов и Искандер Бейсембетов. А в августе 2002 г. АСП был упразднен с передачей полномочий Министерству экономики и бюджетного планирования.

В воссоздании АСПР ничего плохого не усматриваю, поскольку стратегическое планирование — это важная часть президентского блока. Вопрос только в том, кто его возглавит: желательно, чтобы это не была фигура из банковского лобби, «Самрук-Казыны» или из тех, кто сейчас отвечает за экономику в АП или Правительстве», - написал Данияр Ашимбаев в Facebook.

По словам эксперта, передача статистики из Правительства в АСП — реформа также нужная. Статистика должна быть разделена с Правительством.

«Во-вторых, создание Агентства по защите и развитию конкуренции как органа, подчиненного Президенту. Пересказывать историю антимонопольного комитета — само очень долго. Отмечу только, что ранее существовавшие Агентство по регулированию естественных монополий (АРЕМ) и Агентство по защите конкуренции (АЗК) были упразднены в августе 2014 г. с передачей их полномочий Министерству национальной экономики, где был создан Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. В феврале 2017 г. Комитет по защите прав потребителей МНЭ был реорганизован — часть полномочий ушла в Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения, а другая влилась в состав нового Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ. В июле 2019 г. в МНЭ были созданы Комитет по защите и развитию конкуренции и Комитет по регулированию естественных монополий. Вопрос повышения антимонопольного ведомства стоял давно. Рассматривалась даже идея его преобразования в независимый регулятор по типу Нацбанка. С другой стороны, перевод его в президентский блок — значительный шаг в данном направлении. В-третьих, упразднение постов ответственных секретарей. Эту должность ввели в 2007 г. в рамках проводимой Правительством Карима Масимова административной реформы. Напомню ее суть. Правительство стало органом коллегиальным. Программы Правительств, одобряемые Парламентом, были отменены. Полномочия по административной работы от министром ушли к ответсекам. Государственные активы из ведения министерств были переданы госхолдингам. Территориальные структуры министерств стали межрегиональными. И еще много чего», - напомнил Д.Ашимбаев.

Как отметил политолог, в самой идее несменяемых ответсеков было заложено определенное здравое звено, но эта «реформа имела бы смысл, если бы все изначально придерживались изначальной задачи, однако ответсеков стали менять чуть ли не чаще, чем министров».

«Капризные» члены Правительства постоянно просили поменять «чужих» ответсеков и поставить «своих». В итоге, смысл был окончательно утрачен. Идея была дискредитирована и ее отмена просто закончила судьбу этого аппендикса. Вместо ответсеков вновь будет восстановлен простой и понятный институт руководителей аппаратов министерств, существовавший до 2007 г. В-четвертых, слияние холдингов «КазАгро» и «Байтерек». Что касается истории вопроса, то, по сути, институты развития были созданы задолго до самих холдингов и как инструменты финансовой поддержки отраслей экономики себя в определенной степени уже показали. Наиболее значимые — поддержка МСБ, кредитование жилищно-строительной программы и финансирование проектов АПК. Сейчас еще создается «Фонд развития промышленности». Если убрать разбухший аппарат и лишние дочерние структуры, то создание нового холдинга имеет свою логику — стать финансовым оператором программ поддержки экономики. Вопрос в том, что внутри обоих холдингов существует запутанная система управления финансовыми потоками и, как отмечают коллеги, без детального аудита реформировать холдинги нельзя. Это что касается прямых организационных решений. На мой взгляд, очень важной инициативой является блок Послания, касающийся развития местного самоуправления. Помимо разработки концепции и подготовки законодательной базы главной «фишкой» является инициатива о введении прямых выборов сельских акимов. Это шаг не просто назрел, но и, как говорится, перезрел. Без выстроенной системы местного самоуправления на принципах выборности и ответственности перед населением дальнейшая модернизация политической системы страны — нонсенс», - резюмировал Д.Ашимбаев.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.