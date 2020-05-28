Данияр Ашимбаев: Нужно учитывать национальные интересы, а не мнения зарубежных экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В законодательстве о митингах нужно учитывать национальные интересы, а не мнения зарубежных экспертов. Так считает известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить, что новый Закон «О мирных собраниях» предоставляет хорошие возможности гражданам для выражения своего мнения. Есть много ситуаций, когда митинг является очень важной формой выражения протеста – по социальным, экономическим и политическим вопросам. Конечно, если ситуация требует именно митинга, это означает, что власть где-то что-то недоработала, проигнорировала обращения, создала ситуацию, когда у людей не осталось другого выхода, кроме как выйти на улицу. И эффективная работа госорганов – лучшая гарантия от таких форм выражения своего мнения. Это право граждан.

В то же время, для нашего общества очень важны такие ценности, как стабильность и согласие. В современных условиях разжигание страстей по некоторым щепетильным вопросам может спровоцировать, например, межнациональные или межконфессиональные конфликты. Поэтому, принимая законы, регулирующие отношения в этой сфере, нужно руководствоваться, прежде всего, здравым смыслом, а не постоянными ссылками на международные нормы права. Есть темы, которые можно и нужно обсуждать на митингах, и есть темы, которые на митингах обсуждать не следует. Тем более, что в нашем обществе уже есть группы, которые выражают радикальные и даже агрессивные точки зрения в этих вопросах. Поэтому, определенное регулирование должно иметь место. Мы за последнее время слышим многих критиков нового закона, которые ссылаются на различные международные конвенции, соглашения, с указанием пунктов, приводят мнения экспертов. Но сейчас речь идет о национальном законодательстве, которое должно опираться не столько на примеры из мировой практики – их всегда можно найти множество, а на здравый смысл. На то, что нужно нашему обществу, а не на то, что приемлемо, может быть, во Франции, в Корее или в Пакистане», – сказал Д.Ашимбаев.

По мнению политолога, новый Закон о мирных собраниях достаточно либерален и, в то же время, он сохраняет возможность для отсечения политического, национального, религиозного радикализма, которые могут нанести непоправимый ущерб казахстанскому обществу.

Д.Ашимбаев также привел в пример прошедшую недавно волну митингов, в которых участвовали различные группы, объединения. При этом, данные группы не пытались собрать свои собственные митинги, а пытались использовать уже возникающие митинги, инициируемые некоторыми лицами из-за рубежа. Это говорит о том, что указанные группы не чувствуют поддержки в обществе и, соответственно, не могут восприниматься серьезно, как политические силы, поскольку не выступают самостоятельно, а примазываются к людям, занимающимся политическими провокациями.

«Я считаю, что у граждан должно быть право на выражение своего мнения. На митингах, в СМИ, в социальных сетях. И все же, некоторые формы этого выражения нужно ограничивать и даже пресекать. Какие-нибудь эксперты ОБСЕ или Европарламента могут с этим не согласиться. Но это наша страна, за которую мы несем ответственность. Исходить нужно, прежде всего, из интересов нашего общества», – пояснил Д.Ашимбаев.

По поводу количественного ограничения для пользования уведомительным порядком проведения мирных собраний – 250 участников, Д.Ашимбаев отметил, что со временем данная норма Закона может быть изменена.

«Было много дискуссий, дебатов. Есть несогласные слева, несогласные справа. Давайте, сначала посмотрим, как Закон будет работать. В ходе применения норм Закона, возможно, что-то будет либерализовано, что-то, наоборот, потребуется ужесточить. Практика показывает, что в такого рода законодательные акты вносятся изменения по мере накопления опыта их применения. Я бы хотел напомнить аналогичные вопросы по законодательству о политических партиях. Было много критики и сейчас она продолжается. Но, если вдуматься, если у человека или группы людей нет десятка-другого тысяч сторонников – что это за партия? Создание партии – это ведь, помимо лозунгов, деклараций и митингов, еще и организационная работа. Мы же видим, что за последние годы многие объявляли о создании партий, но дальше сбора организационного комитета никто не продвинулся. Поэтому, если вернуться к вопросу о митингах – для кого-то и 200 человек окажется много, а для кого-то и 200 тысяч мало. Те, кто недоволен ограничением для митингов, пусть сначала соберут этих 250 участников – самостоятельно определив тематику для обсуждения, решив все оргвопросы. Собирать людей на митинг – не так просто. У нас многие оценивают политическую ситуацию и настроения в обществе по лайкам в Facebook. Но поставить лайк и прийти на митинг, то есть, выразить доверие организаторам – разные вещи. У нас в Алматы, даже когда были важные вопросы – девальвация, повышение тарифов, – с трудом собирались по 100 человек. Поэтому, не стоит забегать вперед, нужно следить за общественно-политической ситуацией в стране. Скорректировать законодательство никогда не поздно», – заключил Д.Ашимбаев.