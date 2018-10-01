Данияр Акишев - об ипотеке: нужно взвешивать свои возможности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Национального банка РК Данияр Акишев прокомментировал позицию ведомства по отношению к выдаче жилищных займов по программе «7-20-25», передает корреспондент МИА «Казиинформ».

«Ипотека означает, что каждый гражданин должен оценить свои возможности - хочет ли он 25 лет выплачивать кредит? Да, ставка низкая, да, нагрузку мы уменьшили, и эту цифру мы озвучили - 57 тысяч тенге составляет ежемесячный платеж, если стоимость квартиры будет 10 млн тенге. 2 млн тенге - первоначальный взнос, остальное составит выше указанный ежемесячный платеж в течение 25 лет», - сказал Д. акишев в кулуарах Правительства.

Он также озвучил минимальный доход, необходимый для оформления такого займа.

«Для этого нужно обладать доходом, как минимум 112 тысяч тенге - это та практика, которая, в принципе, используется банками при любом кредитовании физических лиц. То есть, долговая нагрузка должна составлять не более 50% от заработной платы каждого человека. Иначе у человека не будет оставаться средств на свое существование. По моему, это достаточно взвешенный подход для того, чтобы люди взвешенно оценивали свои риски», - отметил он.

В завершении он еще раз призвал взвешенно подходить к своим возможностям.

«И чтобы не было проблем в будущем, когда люди придут и скажут, что не хватает на жизнь, давайте придумаем какие-то льготы. Национальный банк не сделал ничего больше, чем те льготы, о которых говорил Глава государства», - подчеркнул Д. Акишев.