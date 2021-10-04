ДОХА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстанской федерации настольного тенниса Данияр Абулгазин избран вице-президентом Азиатского союза настольного тенниса ATTU. Кандидатура главы казахстанской национальной федерации на пост регионального вице-президента по Центральной Азии поддержана единогласно участниками заседания Конгресса ATTU, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Коллеги отметили динамичное развитие настольного тенниса в Казахстане за последние годы, высокий уровень проведенных международных турниров и развитие инфраструктуры по всей стране. Так, недавно новый Центр настольного тенниса принимал первый международный турнир «ITTF Kazakhstan International Open 2021», а в конце 2017 года в столице был проведен один из важнейших турниров международной федерации – финальный этап Мирового тура ITTF World Tour Grand Finals. Высокий уровень организации этих турниров отмечали все участники, а также представители ITTF.

«Развитие настольного тенниса в нашей стране не осталось незамеченным нашими коллегами из Азиатской и Международной федераций, и избрание президента Казахстанской федерации на пост регионального вице-президента Азиатского союза мы считаем закономерным. Укрепление международных связей является одним из наших приоритетов, и в рамках этого направления мы будем повышать квалификацию судейского корпуса, тренерского состава, и продолжим нашу работу по улучшению материально-технической базы», – отметил генеральный секретарь казахстанской федерации настольного тенниса Данил Пак.

Кроме того, на Конгрессе был избран новый президент Азиатского союза настольного тенниса. Им стал вице-президент Международной федерации тенниса и глава Катарской ассоциации настольного тенниса Халил Аль-Моханнади.

Конгресс в Дохе проходит в рамках чемпионата Азии ATTU-2021.