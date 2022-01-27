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Дания с февраля снимет все санитарные ограничения, связанные с COVID-19

27 Января 2022 17:39
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Дания с февраля снимет все санитарные ограничения, связанные с COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дания станет первой страной ЕС, отменяющей все санитарные ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом сообщил официальный Копенгаген, уточнив, что с февраля COVID-19 исключат из списка заболеваний, являющихся критически опасными для общественности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

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Премьер-министр Метте Фредериксен поздравила датчан с «прекрасными новостями»: «Сегодня мы можем, наконец, выдохнуть и вернуть привычную улыбку. Ведь мы анонсируем новую веху – мы можем снять остающиеся ограничения, связанные с коронавирусом».

В декабре на фоне резкого роста заражаемости Дания ввела мягкий локдаун, закрыв школы и ограничив работу некоторых заведений, была ускорена бустерная вакцинация: двумя дозами привиты свыше 80% граждан, тремя - около 60%.

О смягчении санитарных правил сообщил и канцлер Австрии Карл Нехаммер – и также на фоне крайне низкого числа госпитализаций. Штамм омикрон вызывает рекордный прирост заболеваемости во многих европейских странах. Накануне самый высокий показатель суточных заражений за всю пандемию зафиксировали Болгария, Чехия, Германия, Венгрия, Польша и Румыния.


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