Дания прекратила использование вакцины AstraZeneca из-за риска тромбов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Власти Дании решили приостановить использование вакцины AstraZeneсa из-за риска образования тромбов. Она стала первой европейской страной, запретившей ее полностью для всех групп населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По словам датских властей, исследования показали более высокую частоту образования тромбов после вакцинации этим препаратом. Все 2,4 млн доз вакцины AstraZeneca в Дании будут изъяты из обращения.

Глава датского управления здравоохранением Сорен Брострём отметил, что это было непростым решением, но у Дании есть и другие вакцины, а эпидемия в стране на настоящий момент находится под контролем. «Риск тяжелой формы заболевания для следующих групп населения в очереди на вакцинацию невелик, - сказал он. - Мы должны тщательно взвесить, что для них является более опасным: COVID-19 или известная, хотя и очень незначительная, вероятность тяжелого побочного эффекта от AstraZeneca».

Скорее всего, это решение приведет к тому, что программа вакцинации в Дании задержится на несколько недель.

На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заявило о возможной связи вакцины AstraZeneсa с образованием тромбов, добавив при этом, что риск умереть от Covid-19 - гораздо выше. Несколько европейских стран приостанавливали использование этой вакцины на короткое время, после чего вернули ее только для вакцинации старших возрастных групп.

Во вторник США, Канада и Евросоюз также приостановили использование вакцины, разработанной фармацевтической компанией Johnson & Johnson, по аналогичной причине - из-за опасности образования тромбов.

Их примеру последовала и Южная Африка - несмотря на то, что вакцина Johnson & Johnson является наиболее эффективной против южноафриканского штамма коронавируса. В обоих случаях образование тромбов после вакцинации остается очень редким побочным эффектом.

ВОЗ раскритиковала программу вакцинации ЕС. Есть опасения, что очередные задержки могут привести к дальнейшему хаосу.

Обе вакцины - и AstraZeneca, и Johnson & Johnson - работают по принципу вирусного вектора.

Датские власти не исключают возобновления использования вакцины AstraZeneca в будущем.

На сегодняшний день прививку в Дании получили около миллиона человек, из которых порядка 150 тыс. были вакцинированы AstraZeneca. Кроме нее, в стране используются также вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.

В Британии, где программа вакцинации идет чрезвычайно успешно, использование AstraZeneca не прекращалось. Однако власти приняли решение предлагать альтернативные вакцины (Pfizer/BioNTech и Moderna) всем, кто моложе 30 лет. В Британии привито уже более 32 млн человек, 8 млн получили вторую дозу. Вакцины в стране сейчас доступны всем, кто старше 45 лет.