Дания прекратила использование вакцины AstraZeneca из-за риска тромбов
По словам датских властей, исследования показали более высокую частоту образования тромбов после вакцинации этим препаратом. Все 2,4 млн доз вакцины AstraZeneca в Дании будут изъяты из обращения.
Глава датского управления здравоохранением Сорен Брострём отметил, что это было непростым решением, но у Дании есть и другие вакцины, а эпидемия в стране на настоящий момент находится под контролем. «Риск тяжелой формы заболевания для следующих групп населения в очереди на вакцинацию невелик, - сказал он. - Мы должны тщательно взвесить, что для них является более опасным: COVID-19 или известная, хотя и очень незначительная, вероятность тяжелого побочного эффекта от AstraZeneca».
Скорее всего, это решение приведет к тому, что программа вакцинации в Дании задержится на несколько недель.
На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заявило о возможной связи вакцины AstraZeneсa с образованием тромбов, добавив при этом, что риск умереть от Covid-19 - гораздо выше. Несколько европейских стран приостанавливали использование этой вакцины на короткое время, после чего вернули ее только для вакцинации старших возрастных групп.
Во вторник США, Канада и Евросоюз также приостановили использование вакцины, разработанной фармацевтической компанией Johnson & Johnson, по аналогичной причине - из-за опасности образования тромбов.
Их примеру последовала и Южная Африка - несмотря на то, что вакцина Johnson & Johnson является наиболее эффективной против южноафриканского штамма коронавируса. В обоих случаях образование тромбов после вакцинации остается очень редким побочным эффектом.
ВОЗ раскритиковала программу вакцинации ЕС. Есть опасения, что очередные задержки могут привести к дальнейшему хаосу.
Обе вакцины - и AstraZeneca, и Johnson & Johnson - работают по принципу вирусного вектора.
Датские власти не исключают возобновления использования вакцины AstraZeneca в будущем.
На сегодняшний день прививку в Дании получили около миллиона человек, из которых порядка 150 тыс. были вакцинированы AstraZeneca. Кроме нее, в стране используются также вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.
В Британии, где программа вакцинации идет чрезвычайно успешно, использование AstraZeneca не прекращалось. Однако власти приняли решение предлагать альтернативные вакцины (Pfizer/BioNTech и Moderna) всем, кто моложе 30 лет. В Британии привито уже более 32 млн человек, 8 млн получили вторую дозу. Вакцины в стране сейчас доступны всем, кто старше 45 лет.