Дания Еспаева встретилась с работниками хлебозавода «Аксай-нан» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дания Еспаева начала свою агиткампанию со встречи с работниками крупнейшего в стране хлебозавода «Аксай-нан» в Алматы, передает МИА «Казинформ».

Первая в истории страны женщина-кандидат в Президенты и ее доверенные лица во главе с руководителем Республиканского штаба Азатом Перуашевым рассказали трудовому коллективу предприятия об основных направлениях предвыборной программы: поддержка бизнеса, национальная независимость и борьба с коррупцией.

Дания Еспаева и члены ее штаба ответили на вопросы участников встречи.

Надо отметить, что на предприятии у печей работают в основном женщины, поэтому активно обсуждались вопросы пенсионного возраста, в том числе - для женщин горячих производств. Задавались вопросы по оформлению пособий и получения жилья многодетными, не имеющими регистрацию в городе. Оказалось, что таких матерей на комбинате достаточно много - они арендуют жильё, но владельцы не хотят у себя прописывать.



Руководитель штаба Азат Перуашев напомнил, что в свое время представители МВД обещали решить проблему прописки с помощью рабочего места - в случае отсутствия регистрации по месту жительства у граждан будет возможность зарегистрироваться по месту работы.





«Обещаю этот вопрос проработать. Не секрет, что на многих предприятиях работают ребята из села без регистрации, часто - до половины коллективов. Если их увольнять - предприятия просто остановятся», - сказала Еспаева.





