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    22:10, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Дания Еспаева выступила на международном форуме, посвященном водным вопросам

    Дания Еспаева выступила на международном форуме, посвященном водным вопросам
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева побывала с рабочим визитом в Душанбе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

    Вице-спикер и председатель Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Серик Егизбаев приняли участие в международном женском форуме «Женщины и вода» и международном форуме парламентариев, посвящённом водным вопросам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    В мероприятии приняли участие представители Диалога женщин Центральной Азии и отраслевые эксперты.

    В своём выступлении Дания Еспаева поделилась перспективами климатической повестки Казахстана, особенно остановилась на инициативах Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    – В прошлом году была утверждена и активно реализуется Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Для решения острых страновых вопросов водной направленности в республике образовано Министерство водных ресурсов и ирригации. В настоящее время Мажилисом Парламента рассматривается проект нового Водного кодекса, нормы которого должны изменить отношение к воде как важному природному ресурсу, – рассказала Дания Еспаева.

    Кроме того, вице-спикер Мажилиса выступила с докладом на международном форуме парламентариев «Водные запасы и демографическая устойчивость в интересах молодёжи», организованном Международной конференцией по народонаселению и развитию (ICPD 30).


    Теги:
    Парламент Вода Таджикистан Мажилис
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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