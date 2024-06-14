Дания Еспаева выступила на международном форуме, посвященном водным вопросам

Заместитель председателя Мажилиса Дания Еспаева побывала с рабочим визитом в Душанбе, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

Вице-спикер и председатель Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Серик Егизбаев приняли участие в международном женском форуме «Женщины и вода» и международном форуме парламентариев, посвящённом водным вопросам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В мероприятии приняли участие представители Диалога женщин Центральной Азии и отраслевые эксперты.



В своём выступлении Дания Еспаева поделилась перспективами климатической повестки Казахстана, особенно остановилась на инициативах Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

– В прошлом году была утверждена и активно реализуется Стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Для решения острых страновых вопросов водной направленности в республике образовано Министерство водных ресурсов и ирригации. В настоящее время Мажилисом Парламента рассматривается проект нового Водного кодекса, нормы которого должны изменить отношение к воде как важному природному ресурсу, – рассказала Дания Еспаева.

Кроме того, вице-спикер Мажилиса выступила с докладом на международном форуме парламентариев «Водные запасы и демографическая устойчивость в интересах молодёжи», организованном Международной конференцией по народонаселению и развитию (ICPD 30).





