Дания добивает норок

КОПЕНГАГЕН. КАЗИНФОРМ - Власти Дании, обеспокоенные мутацией коронавируса, решили уничтожить всех норок в стране. Такая судьба ожидает около 17 миллионов зверьков. О соответствующем решении датского правительства сообщила премьер-министр Метте Фредериксен, по словам которой вирус мутировал среди норок и передался человеку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

По данным датских органов здравоохранения, мутировавшая версия коронавируса Sars-CoV-2 была обнаружена у двенадцати человек в Северной Ютландии. Опасность заключается в том, что эта мутация может ухудшить эффект будущей вакцины и повысить риск распространения не только на другие районы Дании, но и всю Европу.

Дания - крупнейший в мире производитель шкурок норки. В настоящее время в стране насчитывается более тысячи племенных хозяйств. По данным датских властей, случаи коронавируса выявлены более чем на 200 фермах. На трети из них поголовье пушных зверей уже уничтожено полностью. Производителям норок выплачивается компенсация.

В июне после вспышки заражений в Нидерландах власти этой страны распорядились уничтожить всех пушных зверей на затронутых инфекцией фермах.

Ранее сообщалось, что специалисты ветеринарной службы Дании приступили к уничтожению норок.