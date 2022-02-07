Даниал Ахметов встретился с общественностью Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На встрече акима ВКО и общественности города Семея были подведены итоги 2021 года и реализации комплексного плана социально-экономического развития города, который утвержден Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в 2019 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Напомним,документ направлен на системное решение вопросов развития социальной и инженерной инфраструктуры, реального сектора экономики, обеспечение занятости и роста доходов населения. Работы в рамках комплексного плана начались в 2020 году и продолжатся до 2025 года. Всего запланирована реализация 56 проектов на общую сумму 260 млрд тенге, из которых 98,5 млрд тенге выделили из республиканского бюджета, а остальную часть составили средства из местного бюджета, частных инвестиций и государственно-частного партнерства.

Глава региона подчеркнул, что большое внимание было уделено активному развитию нового жилого района Карагайлы. Так, за два года здесь было введено в эксплуатацию пять арендных и 15 кредитных домов, построены внутриквартальные проездные дороги с велодорожками и освещением на общую сумму 3,5 млрд тенге. В этом году в микрорайоне начнётся строительство современной школы на 1200 мест.

Помимо этого, в рамках комплексного плана в Семее коммерческие застройщики ввели 20 многоэтажных жилых домов. По региональной программе «Одноэтажный Восток» частными застройщиками возведено 78 одноэтажных домов. Нужно отметить, что за два года планировалось ввести в эксплуатацию 256 тысяч квадратных метров жилья, фактически введено свыше 400 тысяч квадратных метров, то есть в 1,6 раза больше намеченного плана. Активная застройка жилого сектора позволила решить жилищные вопросы больше 2 200 семей.

Инфраструктурным сектором при плане 4,2 млрд тенге освоено 5,5 млрд тенге на реализацию 12 проектов. Благодаря чему жители поселков Степной и Холодный ключ были обеспечены центральным водоснабжением. В посёлке Ушактар построены внутриквартальные водопроводные сети. Для предотвращения загрязнения водных ресурсов был отремонтирован коммуникационный дюкер через реку Иртыш. Проблема с ремонтом не решалась последние 15 лет.

Даниал Ахметов отметил, что Семей – важный транспортно-логистический и торговый узел региона, через который проходят дороги международного и республиканского значения. А потому особое внимание уделено обустройству дорог.

Ранее по программе инфраструктурного развития «Нұрлы жол» в Семее была завершена реконструкция участков автомобильных дорог Омск – Майкапшагай, что способствовало значительному росту объёмов перевозок транзитных грузов. Для развития транспортного и грузопассажирского потенциала будут реализованы два крупных проекта, в частности строительство обходной дороги города Семея протяжённостью 51 км и реконструкция автогужевого моста через реку Иртыш. В прошлом году завершена разработка технико-экономического обоснования проекта по строительству обхода, получена экспертиза на проект реконструкции автогужевого моста. В дальнейшем финансирование проектов будет отрабатываться с отраслевым министерством.

Многое сделано в части улучшения состояния городских дорог. За два года на текущий и средний ремонт дорожной сети выделено 7,2 млрд тенге, при плане 3 млрд тенге, что позволило привести в удовлетворительное состояние 90 км дорог и улиц. В установленные сроки в прошлом году завершена реконструкция автодороги по улице Джангельдина до трассы Омск – Майкапшагай, завершён средний ремонт 108 км автодороги Семей – Кайнар. Также было отремонтировано 106 улиц и дорог местного значения. Особое внимание уделено вопросам создания комфортной среды для горожан. С 2020 года было благоустроено 24 объекта. Среди них такие крупные объекты, как пешеходная зона «Абай жолы», территория вокруг мечети, реконструкция площади имени Абая, благоустройство улицы Мәңгілік Ел.

Как отметил Даниал Ахметов, сейчас городские власти совместно с депутатами должны провести встречи с населением, чтобы каждый житель города ознакомился с комплексным планом развития Семея и поделился мнением, что необходимо сделать для комфортной жизни в городе.



