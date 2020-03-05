Даниал Ахметов: Производство защитных масок наладят в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане в целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации отменены все массовые мероприятия. Об этом на своем аккаунте в Instagram сообщил аким ВКО Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ».

«Я провел совещание, в ходе которого поставил ряд конкретных задач по усилению мер профилактики коронавирусной инфекции. В целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации с 3 марта текущего года на территории Восточного Казахстана отменяются массовые мероприятия с участием большого количества людей. Это праздничные концерты, торжественные собрания, форумы, конференции, спортивные мероприятия.

Медицинские организации области обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов, масок, перчаток, а также защитных костюмов. Кроме того, в медицинских учреждениях постоянно проходят тренировки и обучение персонала. Просьба, относиться к этому с пониманием и без паники», — обратился к жителям области Даниал Ахметов.

Кроме того, аким отметил, что принято решение наладить производство многоразовых защитных масок на базе местных предприятиях.

В ближайшее время будет выпущено более 500 тысяч масок.

«Призываю вас, уважаемые земляки, к сохранению спокойствия и порядка», — подытожил глава области.



