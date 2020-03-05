-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:12
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:08
-
-
-
-
-
вчера 17:42
-
-
-
-
Даниал Ахметов: Производство защитных масок наладят в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане в целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации отменены все массовые мероприятия. Об этом на своем аккаунте в Instagram сообщил аким ВКО Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ».
«Я провел совещание, в ходе которого поставил ряд конкретных задач по усилению мер профилактики коронавирусной инфекции. В целях сохранения стабильной эпидемиологической ситуации с 3 марта текущего года на территории Восточного Казахстана отменяются массовые мероприятия с участием большого количества людей. Это праздничные концерты, торжественные собрания, форумы, конференции, спортивные мероприятия.
Медицинские организации области обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов, масок, перчаток, а также защитных костюмов. Кроме того, в медицинских учреждениях постоянно проходят тренировки и обучение персонала. Просьба, относиться к этому с пониманием и без паники», — обратился к жителям области Даниал Ахметов.
Кроме того, аким отметил, что принято решение наладить производство многоразовых защитных масок на базе местных предприятиях.
В ближайшее время будет выпущено более 500 тысяч масок.
«Призываю вас, уважаемые земляки, к сохранению спокойствия и порядка», — подытожил глава области.
- Первый случай гибели от коронавируса зафиксирован в Ираке
- Более 28 тыс. павлодарцев не имеют отчислений в Фонд медстрахования в последние три месяца
- Южную Корею включили в первую категорию стран, неблагополучных по коронавирусу
- В Алматы сокращено количество международных рейсов
- Италия закрывает школы и университеты на фоне вспышки коронавируса
- Коронавирус не подтвердился у казахстанца в Южной Корее - МИД РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана