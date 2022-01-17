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Даниал Ахметов призвал жителей ВКО ревакцинироваться от коронавируса

17 Января 2022 19:33
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Даниал Ахметов призвал жителей ВКО ревакцинироваться от коронавируса

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В регионе фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки в ВКО выявлено 213 заболевших. Ситуация с КВИ находится под контролем, заявил аким ВКО Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ».

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«Сегодня я провел переговоры с поставщиками медоборудования и количество реанимационных коек мы увеличим до 500. В области есть необходимых запас лекарств, препаратов и оборудования.

Сейчас ключевой вопрос - продолжить ревакцинацию населения и вакцинацию препаратом Pfizer наших детей, кормящих матерей и беременных женщин. Это очень важно. Как показывает практика, только вакцинация сможет противостоять распространению вируса. В регион дополнительно поставлено 62 тысячи доз вакцины, еще 120 тысяч доз есть для ревакцинации. Работают все прививочные пункты. Я дал поручение управлению здравоохранения, как можно быстрее провести ревакцинацию медперсонала. Сегодня медики находятся на передовой борьбы с КВИ, идет огромная нагрузка на медицинские учреждения. И наша обязанность защитить их», - отметил Д. Ахметов.
По его словам, врачебная практика показывает, что невакцинированные пациенты коронавирусом болеют в тяжелой форме, также у них возникает серьезный постковидный синдром. Поэтому прививки от КВИ рекомендованы даже переболевшим.

«Прошу вас соблюдать все необходимые санитарные нормы. Только так мы не допустим распространение инфекции. Берегите себя и своих близких!» - резюмировал аким ВКО.


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#Акимат   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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