Даниал Ахметов поздравил семьи в районе Алтай с Днем Первого Президента

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в район Алтай аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов первым посетил семью Шакеновых, передает МИА «Казинформ».

Миршат Туркестановна одна воспитывает 9-летнего сына Еламана. Мальчик учится в средней школе №6, успевает не только быть отличником, но еще и музыкантом и спортсменом. Помимо Еламана у Миршат еще 2 ребенка, которые уже живут самостоятельно.





Второй семьей, которую посетил глава региона, стала интернациональная многодетная семья Надыровых. Супруги воспитывают четверых детей. Старшему сыну Артуру - 12 лет, а самой маленькой дочке Эмине – 1 год.





Даниал Ахметов поздравил семьи с Днем Первого Президента и подарил большие фруктовые корзины и телевизоры.

«Со следующего года вы будете получать дополнительную помощь от государства. В вашем городе, в роддоме, у вас будет такая медицинская помощь, какая есть во всех областных центрах страны. А со следующего года мы здесь еще откроем кардиоцентр, он вместе с инсультным центром будет иметь оборудование мирового стандарта. Желаю вам здоровья, будьте счастливы, пусть дети хорошо учатся. Любите свою страну и бесконечно уважайте Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева», – заключил аким ВКО.

К слову, в Восточном Казахстане с марта 2019 года реализуется комплексная программа мер поддержки многодетных малообеспеченных семей. Для них в этом году была в 2 раза увеличена единая социальная помощь с 70 до 140 тыс. тенге, в 3 раза – государственная адресная социальная помощь, субсидирован первоначальный взнос на жилье. На сегодняшний день 388 семей, или 23% из числа многодетных очередников, прежде всего проживающих на селе, получили собственное жилье.

Сейчас 33,5 тыс. детей из малообеспеченных и многодетный семей получают бесплатное горячее питание и школьную форму. 3,5 тыс. детей бесплатно ходят в детский сад.

Выделено 1747 грантов колледжам и вузам для подготовки детей из малообеспеченных и многодетных семей с обеспечением стипендией, бесплатным проездом и питанием.