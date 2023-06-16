Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК - Экс-аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов опубликовал в Instagram прощальное письмо, в котором поблагодарил жителей региона за успешно проведенную совместную работу, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые земляки! В течение нескольких лет мы вместе работали, преследуя общую цель – планомерное и динамичное социально-экономическое развитие Восточно-Казахстанской области, повышение качества жизни её жителей. Для меня было честью работать с вами. В своей работе мы придерживались главным принципам – слышать и слушать людей, принимать решения взвешенно и с точки зрения того, как они повлияют на жизнь соотечественников, эффективно реализовывать государственную политику, основные направления которой определены нашим Президентом - Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Нам многого удалось достичь вместе. Я горжусь тем, что имел возможность поработать с вами, благодарю за тот неоценимый труд и старания, которые вы проявляете ежедневно. Уверен, что ваш профессионализм и преданность делу будут способствовать продолжению успешной работы. Искренне желаю вам и дальше не сбавлять темп, смело воплощать идеи и проекты на благо жителей не только региона, но республики в целом», - написал Даниял Ахметов.

Сегодня утром Даниал Ахметов был освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области, которую он занимал с 2014 года. Чем запомнился глава региона казахстанцам, можно прочитать здесь.

Новым акимом региона стал Ермек Кошербаев.