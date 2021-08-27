Даниал Ахметов ознакомился с ходом реконструкции котельных в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов ознакомился с ходом реконструкции котельных в Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz

«Состояние дел неплохое. К 15-20 сентября основные ремонтные работы будут завершены. Свыше миллиард тенге будет освоено. Также выполняем дополнительно миллиард на то, чтобы те работы, которые планировали по модернизации на следующий год, мы завершили в этом году. Таким образом, котельной Центр дадим 20 Гкал с плюсом, но ключевая задача – выполнить то, что в течение долгого времени здесь выполнялось с крайне плохим качеством, то есть, наладка тепловых сетей и соблюдение гидравлического режима. Это значит, что каждый дом должен брать столько тепла, сколько ему реально необходимо. Перепад давления между прямой и обратной подачей должны соответствовать техническим нормативам. Этим занимается «Теплокоммунэнерго» и акимат. Впервые за последнее время мы выполним к новому году эти все наладочные работы. Это позволит нам серьезным образом повлиять на тепловой режим города», – сказал Даниал Ахметов.

Глава области также отметил, что в этом году специалисты не допустят провалов прошлого года. Ремонтные работы завершатся к 15-20 сентября.