Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Ахметов Даниал Кенжетаевич освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ахметов Даниал Кенжетаевич родился 15 июня 1954 года в городе Павлодаре.

В 1976 г. окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер – строитель.

Доктор экономических наук, Академик Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан.

1976-1981 гг. - мастер домостроительного комбината треста «Павлодаржилстрой»;

1981-1983гг. - инструктор Экибастузского горкома КПСС;

1983-1987 гг. - заместитель главного инженера, секретарь парткома комбината «Экибастузшахстрой»;

1987-1991 гг. - заместитель председателя Экибастузского горисполкома;

1991-1992 гг. - управляющий трестом «Экибастузэнергожилпромстрой»;

1992-1993 гг. - глава Экибастузской городской администрации;

1993-1997 гг. - глава администрации, аким Павлодарской области;

12.1997-10.1999 гг. - аким Северо-Казахстанской области;

10.1999-21.12.2000 гг. - заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

21.12.2000-21.11.2001 гг. - первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан;

21.11.2001-13.06.2003 гг. - аким Павлодарской области;

13.06.2003-08.01.2007 гг. - Премьер-Министр Республики Казахстан;

10.01.2007-17.06.2009 гг. - министр обороны Республики Казахстан;

С 12.2010 года - глава компании в сфере экологической энергетики;

2012-11.2014 гг. - министр по энергетике и инфраструктуре - член Коллегии Евразийской экономической комиссии;

11 ноября 2014 года назначен акимом Восточно-Казахстанской области.

7 декабря 2022 года был переназначен на должность акима ВКО.